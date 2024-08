Bob Menéndez reitiró su candidatura al senado de EE.UU.

Washington. El senador Robert Menéndez retiró su candidatura como independiente al Senado estadounidense, poniendo fin a una larga carrera política.

A través de un mensaje dirigido a la responsable interina del Comité Electoral de Nueva Jersey, Donna Barber indicó que “le informo que deseo que mi nombre sea retirado de las listas”.

Es de mencionar, que el reciente mensaje de Menéndez coincidió con el anuncio del nombramiento de su reemplazante en el Senado a partir del 20 de agosto.

En este sentido, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció que George Samir Helmy representará al estado en lo que queda de legislatura, que termina en enero.

“Es un trágico final para una larga y productiva carrera en el servicio público”, comentó Murphy.

George Helmy is one of the most committed public servants I have ever worked with.

I am confident that he will provide New Jerseyans with the principled and effective leadership that they deserve as U.S. Senator. pic.twitter.com/4J7xleAaSs

— Lt Governor Tahesha Way (@LtGovWay) August 16, 2024