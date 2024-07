Declaran culpable al senador Bob Menendez por corrupción

New York.- El senador demócrata Bob Menendez fue declarado culpable en su juicio federal por corrupción en la ciudad de New York.

En este sentido, el jurado lo declaró culpable de 16 cargos, entre los cuales están soborno, extorsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero.

A través de testigos que se encontraban en el juzgado indicaron que el demócrata tras escuchar el veredicto se conmocionó y sacudió la cabeza. Luego apoyó los codos en la mesa de la defensa con las manos juntas delante de la cara.

De la misma manera, se conoció que los cargos más graves son de extorsión y fraude electrónico. Los cuales conllevan un máximo legal de 20 años de prisión por cada cargo. Por lo que, Menendez se enfrenta a un máximo de 222 años de prisión por los 16 cargos si se cumplen consecutivamente.

La sentencia está prevista para el 29 de octubre.

Tras, la sentencia emitida este martes 16 de julio, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, pidió inmediatamente la renuncia de Menendez.

A través de su cuenta en la red social X indicó que “a la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez ahora debe hacer lo correcto para sus electores, el Senado y nuestro país: renunciar”.

In light of this guilty verdict, Senator Menendez must now do what is right for his constituents, the Senate, and our country, and resign.

Por su parte el representante Andy Kim, emitió un comunicado señaló que «este es un día triste y sombrío para Nueva Jersey y nuestro país».

This is a sad and somber day for New Jersey and our country. Our public servants should work for the people, and today we saw the people judge Senator Menendez as guilty and unfit to serve. I called on Senator Menendez to step down when these charges were first made public, and… https://t.co/D3Sh2QiEaT

— Andy Kim (@AndyKimNJ) July 16, 2024