Cooper visitó escuela afectada por tornado en Lucama

Charlotte., NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, visitó las escuelas afectadas por el paso de Debby, una de ellas, la secundaria Springfield Middle School en Lucama que resultó gravemente dañada por un tornado.

Springfield Middle School in Lucama was badly damaged by a tornado as a result of Tropical Storm Debby. Today, Gov. Cooper met with local officials at the school to assess the damage and urge North Carolinians to continue exercising caution during the storm. pic.twitter.com/P4YeuUWUQE

