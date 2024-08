Un muerto y calles cerradas tras paso de Debby

Charlotte, NC.- El paso de Debby por Carolina del Norte, dejó hasta ahora un muerto, calles y parques cerrados, así como más de 20.000 personas sin electricidad.

So far, Charlotte has some trees down across roads, about 21,000 without power, 2+inches of rain since midnight and more to come. This is your cue to be careful out there…

If your power goes out or there is a tree in the yard, 911 isn't the number you need. Contact your power… pic.twitter.com/HhWDSHG2p8 — Charlotte-Mecklenburg Emergency Management (@CharMeckEM) August 8, 2024

«Hasta el momento, Charlotte tiene algunos árboles caídos en las calles, alrededor de 21.000 personas sin electricidad, más de 2 pulgadas de lluvia desde la medianoche y más por venir. Esta es una señal para tener cuidado… Si se corta la luz o hay un árbol en el jardín, el 911 no es el número que necesita. Comuníquese con su compañía eléctrica si es necesario o llame al 311 para preguntas que no sean de emergencia o a Duke Energy para cortes de energía», escribieron desde la cuenta X de Charlotte-Mecklenburg Emergency Management Office.

También recordaron a los conductores respetar los carteles de las vías que se encuentran cerradas, para evitar hechos que lamentar

Una persona fallecida

Un hombre de unos 60 años de edad, falleció en la madrugada en Lucama, NC, después de que un tornado impactara su vivienda, según informaron las autoridades del Condado Wilson. El deceso eleva a por lo menos seis la cifra de muertos a causa del ciclón en Estados Unidos.

«Lamentablemente, el equipo de búsqueda y rescate urbano ha localizado el cuerpo de la persona desaparecida en Lloyd Rd en Lucama y confirma una muerte. Este no es el resultado que esperábamos. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia. Múltiples caminos inundados, árboles caídos, líneas eléctricas», escribieron en la escribieron en la cuenta X del Condado.

Unfortunately, the Urban Search and Rescue Team has located the body of the missing person on Lloyd Rd in Lucama & confirms 1 fatality. This is not the outcome that we had hoped for. Our thoughts & prayers are with the family. Multiple flooded roads, downed trees, power lines pic.twitter.com/sWc4vAFymh — Wilson County Gov (@wilsoncountygov) August 8, 2024

Por otra parte, desde el Charlotte Fire Department indicaron que se encuentran trabajando para asistir en medio de la contigencia generada por Debby en el estado.

CHARLOTTE FIRE SWIFT WATER RESCUE TEAM MOBILIZED TO ASSIST DURING TROPICAL STORM DEBBY. pic.twitter.com/TpiIV5AeWG — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) August 7, 2024

Además desde el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) están trabajando en despejar las diferentes calles y avenidas que se encuentran cerrada: «Por favor, ten cuidado hoy. Los equipos de NCDOT están trabajando para mantener las carreteras lo más abiertas y despejadas posible. Este equipo está bombeando agua desde una rampa de acceso a la I-277 desde Wilkenson Blvd».

🙏 Please be careful today

👷‍♂️ NCDOT crews are working to keep roads as open and clear as possible.

📍 This team is pumping water from an onramp to I-277 from Wilkenson Blvd. 📲 Real-time traffic & closures: https://t.co/EAqTxIGp9m pic.twitter.com/AskU4oN0H0 — NCDOT Charlotte Area (@NCDOT_Charlotte) August 8, 2024

Mecklenburg County cerraron sus oficinas ante la contigencia que vive el estado por el paso de Debby: «Las oficinas del Condado Mecklenburg estarán cerradas para servicios en persona el jueves (8/8) debido a la tormenta tropical #Debby . Los empleados que puedan teletrabajar deberían trabajar a distancia».

Mecklenburg County offices will be closed for in-person services Thursday (8/8) due to Tropical Storm #Debby. Employees who can telework should work remotely. pic.twitter.com/baiXvtqSfT — Mecklenburg County (@MeckCounty) August 7, 2024

