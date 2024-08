Raleigh, NC.– Tras el paso devastador de la Tormenta Tropical Debby, que causó inundaciones severas, caída de árboles, cortes de energía y tornados en varias partes del estado, el Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, hizo un llamado a los residentes para que tomen medidas preventivas para protegerse de fraudes y estafadores que suelen aparecer después de eventos climáticos extremos.

Did you sustain any damage from Tropical Storm Debby? Unfortunately, fraud after a disaster is common. Watch out for deceitful contractors going door to door. Learn to protect yourself after the storm: https://t.co/X759mfEF5H pic.twitter.com/P8NrFbn7Gw

