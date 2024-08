NC: Revise sus vuelos ante posibles retrasos por paso de Debby

Charlotte, NC.- La Federal Aviation Administration (FAA) invitó a los usuarios a revisar sus vuelos ante posibles retrasos por paso de Debby en NC.

Flying today? Be sure to check your flight status with your airline before leaving home. Monitor https://t.co/smgdqJN3td for real-time airport updates. #FAAWeatherSquad #Debby https://t.co/UXsF0Tcupz

«¿Vas a volar hoy? Asegúrate de consultar el estado de tu vuelo con tu aerolínea antes de salir de casa. Monitorea http://fly.faa.gov para obtener actualizaciones del aeropuerto en tiempo real», advirtiendo sobre posibles retrasos en su cuenta X.

También, desde el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas dijeron: «Debido a que se pronostican condiciones climáticas severas para esta semana, queremos recordarles a los pasajeros que consulten directamente con su aerolínea las actualizaciones sobre el estado de sus vuelos antes de llegar a #CLTairport . Su vuelo puede verse afectado por demoras o cancelaciones, incluso si no viaja a un área actualmente afectada por la tormenta tropical Debby».

With severe weather in the forecast this week, we want to remind passengers to check directly with their airline for flight status updates before arriving at #CLTairport. Your flight may be affected by delays or cancellations, even if you’re not traveling to an area currently… pic.twitter.com/kL8CC1whsV

— CLT Airport (@CLTAirport) August 7, 2024