Registran «ataque masivo» a la red ferroviaria de Paris

Paris.- A tan solo pocas horas que iniciará los Juegos Olímpicos en Paris, se registró este viernes 26 de julio un “ataque masivo” a la red ferroviaria de la ciudad.

La información la dio a conocer a primera hora del viernes la empresa nacional de ferrocarril (SNCF), que indicó sobre “un ataque masivo” que intenta paralizar su red de trenes de alta velocidad (TGV).

⚠️ Due to coordinated acts of malice in France, affecting several high speed lines, several high speed trains are being diverted or cancelled.

Our teams are fully mobilised in stations, in the call centers, and onboard to ensure that all passengers are informed and can reach… https://t.co/IRXQK6lCtu

— SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 26, 2024