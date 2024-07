Las «camas antisexo» la tendencia en los Juegos Olímpicos

Paris.- Tras la llegada de miles de atletas a Paris para participar en los Juegos Olímpicos, uno de los temas que fueron tendencia son las “camas antisexo”.

Y es que estas camas ya fueron instaladas en la Villa Olímpica para todos los atletas.

La empresa japonesa Airweave, patrocinador oficial de camas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, comunicó que las 16.000 camas de cartón reciclables son buenas con el medio ambiente.

Sweet dreams! The #Paris2024 Olympic beds 🛏️ 😴 These are the same cardboard beds used at #Tokyo2020! They're now in the @paris2024 Olympic Village, waiting for the athletes to arrive. 💫#RoadToParis2024 pic.twitter.com/5QHB3s79zX — The Olympic Games (@Olympics) July 4, 2024

Asimismo, la empresa explicó que una de sus prioridades es el cuidado del medio ambiente, por lo que sus camas y colchones son totalmente reutilizables y reciclables.

Ver más: Gran despliegue de seguridad para los Juegos Olímpicos

Atletas pusieron a prueba las camas

Por otro lado, los atletas han utilizado sus redes sociales para revelar sus impresiones luego de probar las “camas antisexo”.

Tal es el caso, del clavadista británico Tom Daley quien compartió en redes sociales un video donde se observan cómo lucen las camas, cuya base es completamente de cartón, incluso la cabecera y sobre ella descansa un colchón.

The cardboard beds are back at #Paris2024 Canadian diver @caemckay tests them out 👀 pic.twitter.com/f7cV29OKQe — CBC Olympics (@CBCOlympics) July 23, 2024

Para probar su resistencia, el clavadista brincó sobre la cama varias veces y finalizó diciendo: “Bastante resistente”.

Asimismo, otras atletas también resolvieron la duda de cuán resistentes pueden ser las camas y decidieron ponerlas a prueba. Entre ellos están las tenistas australianas Daria Saville y Ellen Perez, quienes publicaron un video donde se observa como saltaron y la cama no sufrió daños a pesar de los fuertes impactos.

Daria Saville and Ellen Perez test out the cardboard beds at the Olympic Village. 😂

BTW Daria has other videos on her Instagram from prior days showing the village, dining areas, etc. 😃 pic.twitter.com/bLjGgGSeeo — LaWanda (@lawanda50) July 20, 2024

En este la empresa fabricante afirmó que el descanso es uno de los pilares del deportista y, por ello, los que no estén conformes con su colchón pueden solicitar un cambio en la colchonería de la Villa, en función de sus preferencias de grosor o dureza. Lo que no se puede cambiar es el soporte.

Así son las camas "antisexo" y ecológicas de los Juegos Olímpicos de París 😳 Los organizadores usaron camas hechas con cartón reciclable para reducir la huella de carbono. En 2020 ya habían levantado polémica por su fragilidad, que impediría el sexo entre atletas. pic.twitter.com/amrxSO2NoG — EcoNews en español (@econewsES) July 25, 2024

Video: Griselda Benítez sobrevive a un impacto de bala en su cabeza y recibe apoyo de la comunidad