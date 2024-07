Biden se dirigirá al país en su discurso a la nación

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se dirigirá este miércoles 24 de julio a los estadounidense en su discurso a la nación.

A través de su cuenta en la red social X confirmó su discurso, en cual lo realizará desde el despacho oval de la Casa Blanca, en el que hablará sobre su renuncia a la candidatura presidencial del Partido Demócrata.

This afternoon, I arrived back at the Oval Office and sat down with my national security team for my daily intelligence briefing.

Serving as your Commander-in-Chief continues to be the greatest honor of my life.

— President Biden (@POTUS) July 23, 2024