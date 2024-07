Activistas propalestinos protestaron en el Capitolio

Washington.- Al menos 200 manifestantes propalestinos fueron detenidos por funcionarios policiales del Capitolio en Estado Unidos.

A través de un comunicado indicaron que los manifestantes realizaron una sentada dentro del edificio de oficinas de la Cámara de Representantes. Además, coreaban consignas propalestinas en rechazo a los ataques de Israel en la Franja de Gaza.

Arrests are beginning as over 400 American Jews refuse to leave Congress, but we won’t leave until our government STOPS ARMING ISRAEL and ENDS THE GENOCIDE of Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/ybVpz7Rgh6

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) July 23, 2024