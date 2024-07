Kamala Harris arremetió contra Trump

Wisconsin.- La vicepresidenta Kamala Harris arremetió contra el candidato republicano Donald Trump, en la que afirmó que él “quiere hacer retroceder al país”.

Estas declaraciones las ofreció en su primer mitin de su campaña en Wisconsin, en la que habló sobre su experiencia como fiscal.

El evento que contó con más de 3,000 personas, afirmó que se enfrentó “a perpetradores de todo tipo. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que estafaron a los consumidores. Tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio”.

“Así que escúchenme cuando digo que conozco el tipo de Donald Trump”, dijo entre vítores y cánticos de “¡Kamala! ¡Kamala!”.

When you read Donald Trump’s 2025 agenda, you will see he intends to cut Social Security and Medicare, give tax breaks to billionaires, end the Affordable Care Act, and more.

We are not going back.pic.twitter.com/tRPmq7kYcR

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024