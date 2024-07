Congreso iniciará audiencias para investigar el atentado contra Trump

Washington.- Tras el atentado registrado el fin de semana contra el republicano Donald Trump en Pensilvania, el Congreso programó diversas audiencias.

A través de medios locales se conoció que en las audiencias tendrán como objetivos revisar las circunstancias y las normativas de seguridad implementadas por el Servicio Secreto durante el atentado en el evento de campaña del expresidente Donald Trump.

De la misma manera, trascendió que los legisladores buscan deducir responsabilidades.

Asimismo, los miembros del Congreso, y especialmente los republicanos prometieron obtener respuestas de la agencia. Por lo que se han programando audiencias y exigiendo información de la agencia.

Al respecto, James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, indicó «los estadounidenses tienen preguntas después del intento de asesinato del presidente Trump en Pensilvania”.

Además, a través de su cuenta en X señaló que su comité «está trabajando para obtener respuestas».

🚨BREAKING🚨

Chairman James Comer and Committee Republicans have sent a letter to U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle requesting the following information be produced no later than this Thursday, July 18, 2024:

– A complete list of all law enforcement personnel,… pic.twitter.com/QnkXXLxtYx

— Oversight Committee (@GOPoversight) July 15, 2024