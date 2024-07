Biden se compromete a vencer a Donald Trump

Washington. – El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró que se encuentra “totalmente comprometido” en su campaña electoral para vencer al republicano Donald Trump en las presidenciales.

Estas declaraciones las ofreció en la convención anual en Las Vegas de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). En la que criticó con dureza las políticas de Donald Trump.

HAPPENING NOW: Join me and Congressman Horsford as we speak in Las Vegas. Tune in. https://t.co/CGFOYqgUpU

— Joe Biden (@JoeBiden) July 16, 2024