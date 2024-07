Alertan los riesgos que pueden sufrir los adolescentes que vapean

Nebraska.- Un reciente estudio reveló el daño que estaría causando el cigarrillo electrónico, en los adolescentes que vapean.

Los científicos estadounidenses de la Universidad de Nebraska publicaron el estudio en la revista científica Tobacco Control (TC), en la que indicaron que descubrieron que se acumulan metales tóxicos en el organismo de los adolescentes que fuman cigarrillos electrónicos.

Explicaron que en el estudio participó 200 adolescentes de entre 13 y 17 años. Según mostraron los análisis de orina, los vapeadores frecuentes (los que fuman entre cinco y 19 días al mes y dan una media de ocho caladas al día) tenían un 30 % más de plomo y un 50 % más de uranio en comparación con sus compañeros que evitan vapear o fuman cigarrillos electrónicos solo ocasionalmente.

