OMS publica guía de tratamiento para dejar de fumar

New York.-Una nueva guía de tratamiento clínico con el objetivo de dejar de fumar, fue publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, recomiendan cuatro medicamentos tras pasar una fase de precalificación: vareniclina, bupropion, cytisina y terapias de sustitución de nicotina (NRT).

La OMS citó como primera recomendación el uso de determinados chicles y parches de nicotina.

Al mismo tiempo, la OMS puntualizó el uso de «intervenciones conductuales» que incluirían breves sesiones de asesoramiento por parte de especialistas sanitarios (de entre 30 segundos y tres minutos). Pero también sesiones más «intensivas», tanto individuales como en grupo.

También señala sobre las consultas telefónicas, mediante mensajes de texto, aplicaciones vía móvil y programas de internet. Las cuales, según una guía especialmente dirigida a orientar a las redes sanitarias de los países miembros de la OMS.

🤝 Combining brief advice, individual or group counseling and digital support tools with specific medications proven to help you quit are shown to be the best combo for quitting tobacco.

Learn more: https://t.co/w60YUWS5Ei

#CommitToQuit pic.twitter.com/n1xPIje3SR

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 2, 2024