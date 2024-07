Habitantes de Houston aún siguen sin electricidad

Houston.- Millones de habitantes en Houston aún se encuentran sin electricidad tras el paso del huracán Beryl, a principio de la semana.

A través de varios medios locales se conoció que los habitantes han estado afectados por la ola de calor que se ha registrado en los últimos días.

Y es que se ha podido evidenciar como miles de personas buscan lugares para refrescarse, tras el inclemente tiempo que se registra desde hace varios días.

Para última hora de la tarde del miércoles 10 de julio quedaban 1,6 millones de clientes sin luz en la zona de Houston. Incluidos 1,3 millones de clientes de CenterPoint.

Al respecto, CenterPoint Energy informó a través de un comunicado el miércoles 10 de julio que había restablecido el servicio a “más de un millón de los 2,26 millones de clientes afectados por el huracán Beryl. En las primeras 55 horas de esfuerzos de reparación y sigue centrándose en restablecer a los clientes sin energía”.

To our electric customers without power, we'll begin providing estimated restoration times on our restoration status tracker before noon today so you can plan around your outage. Read our latest restoration update which includes a link to that status tracker:… pic.twitter.com/7CCySIJzZ3

— CenterPoint Energy (@CenterPoint) July 11, 2024