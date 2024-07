Alertan sobre la «hiperactiva» temporada de huracanes

Colorado.- Tras el paso del huracán Beryl por Estados Unidos, un reciente estudio reveló la “hiperactiva” temporada de huracanes que se podría registrar este año.

Durante un reporte de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), alertó que el pronóstico tras el paso de Beryl aumentó su pronóstico inicial.

En este sentido, indicó que contabilizan al menos 25 tormentas con nombre. De las cuales 12 alcanzarían fuerza de huracán y seis se convertirían en huracanes importantes.

Por lo que alertaron que se trata de un aumento con respecto a su pronóstico anterior de principios de junio. Que preveía 23 tormentas con nombre, de las cuales 11 se convertirían en huracanes y cinco se convertirían en huracanes importantes.

BREAKING: @ColoradoStateU hurricane experts maintain their forecast of an above-average Atlantic hurricane season in their updated outlook.@JenCarfagno and @TWCAlexWallace have the details: pic.twitter.com/t4S2p0OuJ5

— The Weather Channel (@weatherchannel) June 11, 2024