Oficial del CMPD K-9 falleció por una herida de bala autoinfligida

Charlotte, NC.- Un Oficial del CMPD K-9 falleció el lunes 01 de julio por una herida de bala autoinfligida según confirmaron detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). El oficial fue identificado como Brent Simpson.

CMPD K-9 Officer Brent Simpson passed away today from a self-inflicted gunshot wound. Officer Simpson was a graduate of the 148th Recruit Class and served with CMPD since 2006. Most recently, Officer Simpson was assigned to the K-9 unit and faithfully served alongside his K-9… pic.twitter.com/PtnRNk03k7

