Cómo proteger a las mascotas de los fuegos artificiales

Charlotte, NC.- El Departamento de Emergencias de Carolina del Norte hizo un llamado a proteger las mascotas de los fuegos artificiales para el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Your pet loves America, but hates fireworks. Trust us. Don't forget to protect your furry friends this 4th of July! pic.twitter.com/SsqWAEYmAD

«Tu mascota ama Estados Unidos, pero odia los fuegos artificiales. Por eso

¡No olvides proteger a tus amigos peludos este 4 de julio!», escribieron en la cuenta X @NCEmergency.

Además, desde el Departamento de Emergencias recordaron que hay que tener en cuenta que Estados Unidos atraviesa una temporada de calor, por lo que hay que cuidar a las mascotas y personas más vulnerables.

It's also a bit dry out… and we certainly don't need a fire to kick off the holiday. Leave fireworks to the professionals!#ReadyNC

— NC Emergency Management (@NCEmergency) July 1, 2024