Atención: Ola de calor podría provocar la muerte de sus mascotas

Charlotte, NC.- La ola de calor puede provocar golpes de insolación y hasta la muerte de sus mascotas de acuerdo a lo que reveló Best Friends Animal Society, debido a que está en marcha una ola de calor prolongada y expansiva para el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos.

Ante esto, su mascota puede estar en peligro de muerte si no toma las medidas necesarias para mantenerlos frescos e hidratados.

Las altas temperaturas que batirán récords se prolongarán hasta la próxima semana, marcando el comienzo del verano con el episodio de calor más importante de este año.

Best Friends Animal Society recomienda tomar algunas precauciones simples para evitar que su mascota se deshidrate o sufra un inminente golpe de calor, y para eso es fundamental mantener a los perros y gatos saludables y cómodos a medida que incrementa el calor en tu área.

Algunas recomendaciones

● Mantén a las mascotas adentro durante el día. Puede sonar obvio, pero afuera hace más calor cuando sale el sol. Las caminatas rápidas y los descansos para ir al baño están bien, pero trate de mantener a sus mascotas en la sombra.

● Si las mascotas pasan tiempo al aire libre durante el día, asegúrese de que tengan acceso a la sombra a todas horas del día. Los perros atados son especialmente vulnerables porque podrían enredarse en la correa, fuera del alcance de la sombra o el agua.

● No ponga a su mascota en la parte trasera de un camión. Es muy peligroso conducir con un perro en la parte trasera de una camioneta.

● Los escombros voladores no solo pueden causar lesiones graves, sino que un perro puede ser arrojado involuntariamente al tráfico si el conductor frena repentinamente, se desvía bruscamente o es atropellado por otro automóvil.

● Ejercite a los perros durante las horas más frescas de la mañana o de la tarde, no en el intenso calor de la tarde.

● Los perros mayores, con sobrepeso, con pelaje espeso o con la nariz hundida (como los bóxers, los carlinos y los pequineses) corren aún más riesgo de sobrecalentarse. Lleva agua para ti y tu mascota, o un recipiente plegable si hay una fuente de agua en tu ruta.

● Tenga en cuenta la temperatura de la acera, el asfalto, la arena o incluso la tierra compactada, ya que el calor puede causar quemaduras en las almohadillas de las patas de su mascota si se calientan demasiado.

● Nunca deje a su mascota en un automóvil estacionado cuando la temperatura exterior sea superior a 70 grados. Ni siquiera con las ventanillas a medio bajar, ni a la sombra, ni para un mandado rápido.

● Los perros y los gatos no pueden sudar como los humanos, por lo que jadean para bajar la temperatura de su cuerpo. Si están dentro de un automóvil, reciclando aire muy caliente, el jadeo no brinda alivio y el golpe de calor puede ocurrir rápidamente.

Un poco de empatía contribuye en gran medida a proteger a nuestras mascotas del clima extremo. Si hace demasiado calor para que nos sintamos cómodos en el automóvil, en el jardín o en una caminata, es aún más caluroso para nuestros amigos peludos.

Para más información visitar el sitio oficial de Best Friends Animal Society: salvaunamascota.org

Sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos.

Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 400,000.

Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país.

Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,700 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.

