William Shatner estuvo al borde del espacio con Blue Origin

Texas, HOU.- El actor William Shatner de 90 años fue lanzado, este miércoles, a bordo de un cohete y una cápsula desarrollados por Blue Origin, la compañía privada de vuelos espaciales fundada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El histórico viaje de placer convirtió a Shatner en la persona de mayor edad en llegar al espacio, quien exclamó emocionado, «Fue increíble», poco después de salir de la cápsula, «Estoy tan lleno de emoción».

Aunque, la misión se retrasó casi una hora mientras las tripulaciones trabajaban en la plataforma de lanzamiento para asegurarse de que el cohete estuviera listo para el vuelo, todo salió en orden.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, diverting myself in now & then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.🚀 pic.twitter.com/ZY2Ka8ij7z

— William Shatner (@WilliamShatner) October 13, 2021