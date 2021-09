Vida en Marte: último hallazgo del Perseverance de la NASA

Washington, DC.- Un análisis del Rover Perseverance, enviado por la NASA a Marte, ha obtenido sus primeras muestras, al analizar la primera roca. Un informe superficial e inicial apunta a que hubo un entorno pasado habitable.

“Parece que nuestras primeras rocas revelan un entorno sostenido potencialmente habitable”. Así lo dijo, Ken Farley de Caltech. Científico del proyecto de la misión, que está dirigida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Asimismo, la roca que proporcionó las primeras muestras de la misión, es de composición basáltica y puede ser el producto de los flujos de lava. La presencia de minerales cristalinos en rocas volcánicas es especialmente útil en la datación radiométrica.

De hecho, el origen volcánico de la roca podría ayudar a los científicos a fechar con precisión cuándo se formó.

Study the building blocks of ancient Martian life? Sounds like a case for SHERLOC & WATSON. My SHERLOC instrument & WATSON camera help me look for organics & minerals that have been altered by watery environments. See how we investigate potential samples. https://t.co/vAAsFVEgUK pic.twitter.com/1N02ZPf7X3

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 23, 2021