Primera misión de civiles regresa de órbita

Florida, TA.- La primera misión de civiles, a bordo de la cápsula Dragon, regresó a la Tierra, este sábado, tras permanecer en su orbita durante los últimos tres días.

Esta tripulación exclusivamente de civiles, son parte de la misión Inspiration 4, amparadas bajo la empresa privada Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).

Ver más: Una misión espacial exclusiva de civiles este 15 de septiembre

Como era de esperarse, la nave espacial aterrizó en el Océano Atlántico, sostenida por cuatro paracaídas, frente al Centro Espacial Kennedy en Florida.

Durante la misión alcanzaron una altitud de 575 kilómetros (357 millas). Por encima de la posición actual del telescopio espacial Hubble. y la Estación Espacial Internacional (ISS). A una velocidad de 28.1.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

Con una velocidad de 60 kilómetros por hora, le dieron la vuelta al planeta cada 90 minutos, a los que el director de operaciones espaciales de SpaceX, Kris Young, expresó, “Esta misión ha demostrado al mundo que el espacio es para todos nosotros y que la gente común puede tener un impacto tremendo en el mundo que los rodea”.

Happy. Healthy. Home.

Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021