Viajes sin conductores gracias a sociedad entre Uber y Waymo

San Francisco, CA.- La compañía estadounidense Uber Technologies Inc., informó que ofrecerá viajes sin conductores en su app de transporte compartido y entrega de alimentos a finales del 2023 con la asociación con Waymo de Alphabet Inc.

De acuerdo con una publicación, los clientes de Uber podrán usar un número determinado de autos sin conductores de Waymo. El mismo podrá usarse para viajes y entregas dentro de un perímetro de casi 290 kilómetros en Phoenix, Arizona.

Uno de los obstáculos más grandes es la comercialización de los vehículos totalmente autónomos. En especial los taxis robotizados, con regulaciones estrictas, tecnología compleja y grandes inversiones.

Esta amplia red que caracteriza a Uber le permitirá a Waymo «una oportunidad para llegar a más personas». Tomando en cuenta que opera en San Francisco y tiene como objetivo expandirse a Los Ángeles, según el codirector ejecutivo de Waymo, Tekedra Mawakana.

We’re partnering with Uber to bring fully autonomous driving technology to even more people as we continue to scale. Later this year, Phoenicians will be able to use Waymo directly via the Uber app. 🤖🚘🏜️ https://t.co/EwOQMvs0aa pic.twitter.com/N8OVsOyc3i

— Waymo (@Waymo) May 23, 2023