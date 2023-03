Conductores de aplicaciones no serán tratados como empleados

Sacramento, CA.- Un tribunal de apelaciones de California revivió el lunes la medida electoral que permite que los servicios basados en app, como Uber Technologies Inc., establezcan su relación con los conductores de aplicaciones como contratistas independientes y no como empleados.

Así pues un panel de tres jueces del tribunal revocó un fallo de un tribunal inferior en 2021, mejor conocida como Proposición 22, considerándola inconstitucional.

Ver más: Subió un 0.9% el uso de las carreteras en Estados Unidos

La Proposición 22 limita la capacidad de los trabajadores temporales para sumarse a sindicatos. Por esta razón, el fallo representa una gran victoria para Uber y Lyft. Como consecuencia inmediata, las acciones de Uber y Lyft subieron al menos un 5% en operaciones superiores al cierre.

Por su lado, el Service Employees International Union (SEIU) y algunos conductores de aplicaciones que desafiaron la Proposición 22. Circunstancia que podría traer la apelación de la decisión ante la Corte Suprema de California.

Meet Maribel, mom of three and courier with #UberEats in 🇲🇽 She values being a full-time mom and working according to her priorities, children’s needs, and own time.

This #IWD2023, we’re shining a light on the women in our community whose stories both move and inspire us 💜 pic.twitter.com/ZcqhYIp6UM

— Uber (@Uber) March 8, 2023