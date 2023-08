Uso improdunte de ChatGP en lugares de trabajo preocupa a las empresas

Washington, DC.- Algunas empresas de seguridad como Microsoft y Google están nerviosas porque muchos trabajadores en Estados Unidos están recurriendo a ChatGPT de OpenAI para ayudarse en las tareas básicas.

Algunas de las preocupaciones de estas empresas radican en la propiedad intelectual y de estrategia. No obstante, empresas de otras naturalezas de todo el mundo están considerando la forma más eficaz de aprovechar la moda de ChatGPT.

Ver más: Entérese de la nueva interfaz de WhatsApp

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, se determinó que alrededor del 28% de 2.625 adultos encuestados usan ChatGPT con regularidad en el trabajo. Mientras tanto, otro 22% expresó que sus empleadores permitían abiertamente el uso de estas herramientas.

No obstante, el 10% de los empleadores, explícitamente prohibieron el uso de las herramientas externas de IA. Por otro lado, un 25% habló sobre su desconocimiento sobre si su empresa permitía el uso de esta tecnología o no.

We are a technology partner in @DARPA's AI Cyber Challenge — an initiative to fix vulnerabilities in critical infrastructure: https://t.co/0z4z3WlMbW

— OpenAI (@OpenAI) August 9, 2023