Sale Pokemon Sleep: nuevo juego que recompensa por dormir

Los Ángeles, CA.- Los fanáticos y jugadores de Pokémon Go, ahora podrán jugar Pokemon Sleep, Counting Pikachus que tiene un nuevo reto que incentiva irse a la cama a dormir, por lo que podrán ser recompensados con los monstruos característicos.

La app Pokemon Sleep monitorea el sueño a través del smartphone del usuario colocado en la cama. De este modo, los jugadores recibirán recompensas y nuevos Pokémon al despertarse.

Pokémon se originó en Japón en la década de 1990. Su nombre deriva de «pocket monsters» que unidos forman el juego de palabras Poké-mon. Esta franquicia de medios global abarca cromos, juegos, programas de tv y películas.

Con respecto a Pokémon Sleep, tanto Pokemon Co, Niantic Labs como Nintendo lanzaron el juego en el corriente mes de julio.

