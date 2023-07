Entérese de la nueva interfaz de WhatsApp

California, CA.- La app de mensajería instantánea WhatsApp estrena nueva interfaz en dispositivos Android, donde se muestran las opciones de configuración de privacidad, apareciendo al momento en el que un usuario recibe un mensaje de número desconocido.

Por el momento, cuando un usuario recibe un mensaje de número desconocido, por no estar guardado en los contactos, WhatsApp muestra dos opciones en la parte superior de la pantalla.

Las opciones son: «Bloquear» este teléfono; o «Añadir» dicho número a lista de contactos. De este modo, la última actualización de WhatsApp Beta para Android 2.23.16.6, está disponible en Google Play para que los usuarios puedan descargar y probar.

De esta manera, WhatsApp tendrá una interfaz de «Herramientas de seguridad» que se muestra al recibir un mensaje de un número desconocido o no guardado en la lista de contactos.

