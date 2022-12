U.S. Air Force actualizará su flota con el avión bombardero nuclear B-21

Washington, DC.- Northrop Grumman Corp (NOC.N) hizo la curiosa presentación de su nuevo avión bombardero nuclear B-21 «Raider», considerado el primero de una flota de bombarderos furtivos de largo alcance para la U.S. Air Force.

Este bombardero nuclear B-21 se presentó durante una dramática ceremonia en la Planta 42 de Northrop en Palmdale, en California. Adelantando al público un primer contacto con este nuevo bombardero.

Ver más: La ESA confirmó el primer «parastronauta» del mundo

Asimismo, este bombardero nuclear tiene forma de «ala voladora» parecido al anterior modelo, B-2. El B-21 podrá lanzar armas convencionales y nucleares en todo el mundo haciendo uso de las capacidades de reabastecimiento de combustible en el aire y de largo alcance.

Por el momento, se estima que estos aviones costarían, aproximadamente, $750 millones cada uno ajustados a la inflación actual. Pese a esto, la Fuerza Aérea planteó la idea de comprar al menos 100 aviones de estos, para dar paso a un plan de reemplazo de los B-1 y B-2.

Today is the day! We are thrilled to partner with the United States Air Force to reveal the B-21 Raider tonight. Tune in at 4:35 pm Pacific to watch the live event: https://t.co/U2Who6wi3f#DefiningPossible #RiseoftheRaider pic.twitter.com/19PEVqIcau

— Northrop Grumman (@northropgrumman) December 2, 2022