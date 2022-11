La ESA confirmó el primer «parastronauta» de mundo

París, Francia.- La European Space Agency (ESA) confirmó, este miércoles, a su primer «parastronauta» dando paso a la inclusión de personas con discapacidades físicas para que realicen trabajos y puedan vivir en el espacio.

De esta manera, el singular «Proyecto de Viabilidad de Parastronauta» por la ESA luego de que las 22 naciones miembros concreten su presupuesto. Inicialmente, la ESA tomó la decisión de designar al velocista paralímpico británico John McFall como miembro de un estudio de viabilidad durante el entrenamiento de astronautas.

Este estudio permite evaluar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidades físicas puedan participar en misiones en el futuro. Las mismas tendrán la posibilidad de convertirse en astronautas, participando en vuelos orbitales.

La ESA designó a un nuevo grupo de astronautas por primera vez desde 2009, luego de reducir 22.500 solicitudes válidas. La ESA hizo la publicación de vacantes en 2021 con sus rígidas pruebas psicológicas y cognitivas. Se supo que la ESA recibió al menos 257 solicitudes para el puesto de «parastronauta».

