TikTok, YouTube y Snapchat prometen revelar datos sobre su impacto en niños

Washington, DC.- Representantes de las tecnológicas YouTube, TikTok y Snapchat se comprometieron, este martes, a entregar al Congreso de Estados Unidos toda la información interna que tengan sobre el impacto de sus productos en la salud mental de los menores.

De esta manera, la promesa de transparencia se produce tras el escándalo de una exempleada de Facebook. Quien reveló, la ocultación de información sobre la manera en que las estas redes pueden crear adicción en niños. Pero también, en el daño de la percepción que tienen de ellos mismos.

Asimismo, en una audiencia en un subcomité del Senado, el legislador demócrata Richard Blumenthal preguntó a los representantes de YouTube, TikTok y Snapchat si, como Facebook, habían evaluado el impacto de sus productos en menores y les arrancó el compromiso de entregar al Congreso cualquier información.

Por el contrario, en respuesta a las preguntas del senador, la vicepresidenta para Política Global de Snap (propietaria de Snapchat), Jennifer Stout, explicó que las investigaciones internas de su compañía han concluido que el 95% de los usuarios aseguran que la red social les hace “felices”, porque les conecta con sus amigos.

