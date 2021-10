Administración Biden relaja requisitos para viajes de extranjeros a EE. UU.

Washington, DC.- La administración de Biden describió, este lunes, nuevos detalles de sus planes para permitir que los ciudadanos extranjeros vacunados contra el covid-19 viajen nuevamente a EE. UU.

El cambio relajará, a partir del 8 de noviembre, las prohibiciones gracias a la presión de la industria de viajes, al gobierno federal que levantar algunas reglas que limitan el turismo internacional a EE. UU., como a las aerolíneas, los hoteles y los grupos hoteleros.

Asimismo, la administración publicó tres documentos relacionados específicamente con los próximos requisitos de viaje aéreo, incluida una proclamación presidencial que establece los requisitos, órdenes de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sobre vacunas, pruebas y rastreo de contactos e instrucciones técnicas para la implementación.

Los nuevos documentos, dijo un alto funcionario de la administración a periodistas, «ayudarán a las aerolíneas y a los viajeros a prepararse para el 8 de noviembre y garantizarán una transición sin problemas al nuevo sistema».

La administración es «muy consciente» de que hay otras vacunas contra el covid-19 que no están en la lista, dijo un segundo funcionario de la administración, y que la OMS está revisando algunas de esas otras vacunas.

