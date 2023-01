Washington, DC.- Shou Zi Chew, presidente ejecutivo de la red social TikTok testificará ante el Congreso de Estados Unidos y el Comité de Comercio y Energía el próximo 23 de marzo, al tiempo que los legiladores revisan a mayor profundidad asuntos de seguridad de la app.

En un comunicado, Cathy McMorris Rodgers presidenta republicana del panel confirmó que Chew testificará en su primera aparición ante un comité del Congreso. Del mismo modo, se planea hacer una votación sobre el proyecto de ley destinado a bloquear el uso de TikTok en EE. UU, motivado por aspectos de seguridad nacional.

McMorris Rodgers precisó, «TikTok, propiedad de ByteDance, ha permitido a sabiendas que el Partido Comunista Chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses». Además añadió que los estadounidenses merecen estar al tato de cómo estas acciones comprometen su privacidad y seguridad de sus datos.

Por su parte, un portavoz de la compañía respondió, «Agradecemos la oportunidad de dejar las cosas claras sobre TikTok, ByteDance y los compromisos que estamos asumiendo para abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional de EE. UU. ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara».

