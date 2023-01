Nueva función de WhatsApp evita apagones de Internet

Menlo Park, CA.- La app de mensajería instantánea WhatsApp de Meta Platforms Inc (META.O), anunció una nueva función donde sus usuarios podrán usar servidores proxy con el propósito de acceder al servicio incluso en países donde la app esté bloqueada.

Por medio de un servidor proxy los usuarios y los servicios web actúan como un filtro web, para evitar las restricciones y la censura. Asimismo, WhatsApp adelantó que el soporte de proxy está, oficialmente, disponible en su última versión.

De manera que, los usuarios de WhatsApp de países como Siria e Irán vienen usando servicios de red privada virtual (VPN), con el objetivo de evitar la censura de Internet.

De este modo, WhatsApp con sede en California expresó, «En caso de que estos cierres continúen, esperamos que esta solución ayude a las personas donde sea que necesiten una comunicación segura y confiable».

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.

Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023