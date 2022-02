Taxis voladores sobrevolarán a 321km/h

Tokio, Japón.- El grupo All Nippon Airways (ANA), anunció su alianza con la empresa norteamericana, Joby Aviation, para desarrollar un futurista servicio de taxis voladores en Japón.

En este sentido, ANA y Joby estarán de la mano, «en todos los aspectos». De esta manera, la alianza incluye desarrollo de infraestructura, entrenamiento de pilotos, operaciones de vuelo y ajustes de regulaciones para operar con normalidad.

Por su lado, Joby está desarrollando aeronaves eléctricas con despeje y aterrizaje vertical (eVTOL), con el propósito de que se pueda aplicar al uso urbano. Además, pretende iniciar este tipo de transporte para uso comercial a partir del 2024.

Al mismo tiempo, el prototipo de la firma Joby cuenta con una capacidad de cinco plazas, tiene una autonomía de 241 kilómetros con una velocidad máxima de 321 km/h. Así pues, podrá recorrer 50 kilómetros en menos de 15 minutos. La misma distancia que separan al Aeropuerto Internacional de Kansai de la Estación de Osaka.

In 5 years, through our partnership with the US government via the @DIU_x, we’ve achieved:

✅ 1,000+ test flights

✅ First military airworthiness approval granted to an eVTOL aircraft

✅ Believed to be the longest eVTOL aircraft flight to date

Read more: https://t.co/WHX02N8DHz

— Joby Aviation (@jobyaviation) February 9, 2022