Se acabó la novela entre Elon Musk y Twitter

San Francisco, CA.- La novela entre el multimillonario Elon Musk y la red social Twitter llegó a buen término, a menos de 24 horas de que expirara el plazo que otorgó una jueza de un Tribunal de Estados Unidos para formalizar el proceso de compra.

Por su parte, Elon Musk confirmó finalmente que se convertirá en el dueño de Twitter, por «el futuro de la civilización». De esta manera, se termina una lucha legal y mediática que desarrolló Twitter y el indeciso Elon Musk.

Del mismo modo, con este anuncio se pone punto final a la incertidumbre del mercado de las acciones de la compañía, que en los últimos meses varió en sus bajos históricos. En este sentido, Elon Musk resaltó la importancia de la publicidad usada de buena manera.

De este modo, el dueño de Tesla, SpaceX y ahora Twitter precisó las razones por las cuales se interesó en la compra de la red social, «Es importante tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022