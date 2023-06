Spotify despide a cientos de trabajadores

Estocolmo, Suecia.- La compañía de servicios multimedia y de transmisión de audio sueco, Spotify Technology SA anunció el lunes 5 de junio que despide a por lo menos 200 puestos de trabajo, en una segunda tanda de despidos.

Este despido corresponde a una unidad enfocada en podcasts, que la compañía enmarca como una reestructuración al negocio luego de grandes inversiones.

Ver más: Actualización de iOS 17 busca ser más inclusivo

Por el momento, la medida impacta al 2% de la fuerza laboral del proveedor de servicios multimedia. De este modo, se equipara con compañías como Meta Platforms y Roku, que asumieron esta estrategia de despidos como respuesta a una economía incierta.

Tras esta decisión, las acciones de la empresa subieron en un 0.5% en las primeras operaciones. Durante los últimos años, la app de servicios de transmisión de música había invertido mucho para desarrollar su línea de negocio de podcasts.

Spotify lays off 200, combines Gimlet and Parcast into new studio focused on Spotify Originals. Here’s the memo from the head of its podcast business Sahar Elhabashi https://t.co/cerNksBJy9 pic.twitter.com/5kEcLzQ8ft

— Amrita Khalid (@askhalid) June 5, 2023