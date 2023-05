Paso a paso para editar mensajes: la nueva función de WhatsApp

Menlo Park, CA.- La aplicación de mensajería instantánea por excelencia, WhatsApp propiedad de la empresa estadounidense Meta, anunció el lanzamiento de la nueva función que permite editar o corregir los mensajes enviados, una función que otras plataformas ya la tenían incorporada desde hace años.

De ahora en adelante, si se arrepiente de lo enviado, detecta algún error ortográfico, el autocorrector cambió el texto o quiere editar un mensaje enviado por WhatsApp, podrá hacerlo sin ningún impedimento.

Hay que tomar en cuenta que el mensaje se modificará en tiempo real tanto en su cuenta de WhatsApp, como en el destinatario. Es decir, el mensaje se aplicará para todos los involucrados en el mensaje al mismo tiempo.

Partiendo de esta premisa, es necesario decir que las personas involucradas en la conversación de WhatsApp recibirán la notificación de que hubo una edición del mensaje. De este modo, el mensaje aparecerá editado en la notificación que le llegue a la(s) otra(s) persona(s).

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023