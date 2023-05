Actualización de iOS 17 busca ser más inclusivo

Cupertino, CA.- La empresa tecnológica estadounidense Apple, acaba de lanzar la actualización del iOS 17 que busca ser más inclusivo mejorando su accesibilidad, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad, que se celebra cada tercer martes del mes de mayo.

Timothy Donald Cook, mejor conocido como Tim Cook, CEO de Apple, en una nota de prensa de Apple publicó, «nos entusiasma presentar estas increíbles nuevas características que se añaden a nuestro historial de tecnología accesible, para que todo el mundo tenga la oportunidad de crear, comunicar y hacer lo que aman».

En líneas generales, estás actualizaciones están dirigidas para las personas mayores que le dan un uso básico al dispositivo. También incluye a aquellos usuarios con diversidad cognitiva que no pueden usar todas las opciones de la interfaz convencional.

De esta manera, las interfaces adaptadas estarán presentes en FaceTime, Mensajes, Cámara, Fotos y Música. Ciertamente, las app son muy frecuentadas por los usuarios. La fecha tentativa del lanzamiento de otras actualizaciones es el 5 de junio, pero puede ser en los próximos meses para macOS 14, iOS 17 y iPadOS 17.

If you’re blind or have low vision and use VoiceOver on your Apple devices, you can use it on Apple TV as well. Hold down the Siri button on your Apple TV remote and say, “Turn on VoiceOver.”

Learn about the accessibility features on Apple TV: https://t.co/QZLa5CjsTl pic.twitter.com/vKxxC5WbEz

— Apple Support (@AppleSupport) May 14, 2023