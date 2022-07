Primera imagen del James Webb al área SMACS 0723

Houston, TX.- El telescopio James Webb capturó la primera imagen y fue revelada, este lunes, en un evento en The White House en la que estuvo presente el presidente Biden, donde aparece un área del espacio llamado SMACS 0723.

Bill Nelson, director de la NASA analizó la fotografía que muestra, «un grano de arena sobre la punta de un dedo con el brazo sostenido». Además reflexionó sobre la imagen como, «una pequeña porción del universo».

La fotografía retrata un área del espacio llamado SMACS 0723. Aquí aparecen enormes cúmulos de estrellas que sirven como una amplificador por su enorme fuerza gravitacional, gracias a la luz de las galaxias pasadas.

Bill agregó durante su discurso antes de presentar la fotografía, «Estas imágenes le recordarán al mundo (…) que no hay nada más allá de la capacidad de los estadounidenses».

UPDATE: One image from @NASAWebb will be previewed today by President Biden at 5:30pm ET (21:30 UTC) ahead of the full set of full-color images & data to be revealed July 12 at 10:30am ET (14:30 UTC): https://t.co/GQefRcrO9e

Images will be posted at: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/8r7y5C6Z3I

— NASA (@NASA) July 11, 2022