La NASA lanza investigación sobre el fenómeno OVNI

Nueva York, NY.- La NASA lanza en el otoño boreal una investigación sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNI), pese a que recalcó no hay evidencia de que estos fenómenos tengan origen en inteligencia extraterrestre.

Con respecto a esto, la NASA precisa que el tema es de gran importancia, argumentando que mayormente se trata de seguridad nacional y de tráfico aéreo.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA, fue específico al decir que la agencia quiere desestigmatizar el tema. A esto añadió, «Uno de los resultados de este estudio sería hacer entender a todos (…) que el proceso científico es válido para tratar todos los problemas, incluido este».

En este sentido, el grupo de estudio se encargará de analizar a partir de este otoño los Unidentified Aerial Phenomena (UAP) para avanzar en «la comprensión científica». Haciendo referencia a los posibles descubrimientos y la recopilación de datos futuros.

LIVE NOW: We’re commissioning a team to study unidentified aerial phenomena—observations of events in the sky that cannot be identified as aircraft or known natural phenomena. https://t.co/3fXbnL1BWs pic.twitter.com/1txTVQonpL

— NASA (@NASA) June 9, 2022