OpenAI ofrece recompensa de $20.000

San Francisco, CA.- La firma de investigación, autodenominada sin fines de lucro, OpenAI anunció el martes 11 de abril que está ofreciendo una recompensa de hasta $20.000 a aquellos usuarios que reporten vulnerabilidades en el sistema de inteligencia artificial.

OpenAI, famoso por el novedoso lanzamiento del chatbot ChatGPT, tomará en cuenta los errores del programa OpenAI Bug Bounty. Las recompensas irán desde los $200 por vulnerabilidad y dependiendo de la gravedad de los errores.

Con frecuencia las empresas de tecnología utilizan programas de recompensas por errores con el fin de alentar a programadores y piratas informáticos, denominados éticos, para informar sobre los errores en sus sistemas de software.

De acuerdo con Bugcrowd, la plataforma de recompensas por errores, OpenAI invitó a los investigadores a chequear algunas funciones de ChatGPT. Además del marco de cómo los sistemas de OpenAI se comunican entre sí, al tiempo que comparten datos con otras aplicaciones de terceros.

We're launching the OpenAI Bug Bounty Program — earn cash awards for finding & responsibly reporting security vulnerabilities. https://t.co/p1I3ONzFJK

— OpenAI (@OpenAI) April 11, 2023