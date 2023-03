«MUA»: la máquina de besos para smartphone

Shanghái, China.- Una empresa emergente de China, Siweifushe, inventó una máquina de besos, «MUA», que permite a los usuarios besarse a larga distancia que transmite datos de los besos de los usuarios recopilados por medio de sensores de movimiento que tienen los labios de silicona, que simulan el beso entre los usuarios.

La empresa bautizó a este dispositivo como «MUA», por el sonido que se emite cuando las personas lanzan un beso. Además el «MUA» captura y reproduce el sonido de los besos. Por si fuera poco, el dispositivo se calienta durante el beso, lo que mejora la experiencia de acuerdo con la empresa que tiene sede en Beijing.

Asimismo, los usuarios pueden descargar datos de besos enviados por medio de una app adjunta por otros usuarios. De este modo, el inventor del «MUA», Zhao Jianbo dijo, «Estaba en una relación en ese entonces, pero no pude conocer a mi novia debido al confinamiento».

En este sentido, Jianbo expresó que este novedoso invento surgió durante el confinamiento por la pandemia del covid-19. Por las consecuencias de los encierros frecuentes y prolongados, el inventor del «MUA», buscó una solución para simular los besos de su novia.

