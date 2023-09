Novedoso lanzamiento del iPhone 15 con nuevo puerto de carga

Cupertino, CA.- El gigante tecnológico Apple lanzó el martes 12 de septiembre su iPhone 15, con el novedoso cambio de su puerto de carga USB-C, despidiéndose del puerto Lightning luego de que la Unión Europea (UE) decidiera la obligatoriedad de uso del puerto tipo-C, para smartphones, tabletas, cámaras y otros dispositivos portátiles a partir del 2024.

Desde el Teatro Steve Jobs del Apple Park en Cupertino, California, anunció la prestigiosa compañía, «Llevaremos el USB-C al iPhone 15, que permite cargar, transferir datos, reproducir audio y video. (…) Ahora el mismo cable puede cargar Mac, iPad, iPhone e incluso AirPods pro de segunda generación».

Sin embargo, los dos nuevos Apple Watch o relojes inteligentes también anunciados el 13 de septiembre, el Watch Series 9 y el Watch Ultra de segunda generación, no tendrán este puerto tipo-C.

Hay que recordar que el iPhone 5 representó el inicio del puerto Lightning en algunos de sus dispositivos. No obstante, la entrada de carga USB-C, ya estaba presente en sus laptops o portátiles, como también en cargadores que tienen un cable que va de un puerto Lightning a USB-C.

La iniciativa de cambiar la entrada de carga del iPhone a nivel legal por la UE, para un cargador único USB-C, tiene como meta facilitar la vida de los usuarios. Pero, esta ley también pretende reducir la basura tecnológica ocasionada por los dispositivos como: smartphones, tabletas, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas y auriculares.

