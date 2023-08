Dos condenados por venta millonaria de iPhones robados

Charlotte, NC.- Dos hombres de Charlotte fueron condenados por comprar y vender iPhones de Apple obtenidos de manera fraudulenta, informaron las autoridades.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte señaló a Hamzeh Jamal Alasfar, de 31 años, y Tayseer Issam Alkhayyat, de 35 años, como los hombres responsables de estos negocios ilegales.

Los hombres deberán cumplir 46 meses de prisión cada uno y tres años bajo supervisión judicial una vez que salgan de la cárcel.

Two #Charlotte businessmen are sentenced to prison for selling stolen new iPhones overseas.

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) August 30, 2023