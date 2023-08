Apple amenaza a influencer colombiano por reparar sus dispositivos

Bucaramanga, Colombia.- El influencer colombiano Wilmer Becerra que muestra en redes cómo reparar dispositivos Apple que sus dueños creían muertos en su canal Wiltech, fue advertido con una carta enviada por Apple para que deje de reparar los dispositivos de la marca.

Apple luego de un tiempo desde la compra del dispositivo deja de brindar garantía alegando, «Su cobertura se venció». Así lo expresa de manera concisa la página oficial cuando se revisa la cobertura de garantía de Apple.

El influencer con su marca, inició la reparación de celulares de todo tipo, «porque tenía el problema que sufre la mayor parte de la humanidad». A esto sentenció entre risas, «La falta de dinero. Y mi gusto se combinó tan bien con mi trabajo, que ya estamos donde estamos».

Influencer colombiano amenazado por Apple por reparar dispositivos desactualizados

Wilmer Becerra de Wiltech cuenta con más de 6.4 millones de seguidores en su página de Facebook. Básicamente, este influencer arregla celulares en videos de 20′ o más minutos. De hecho, Wilmer ya tiene nueve sucursales en nueve países de Sudamérica.

A pesar de que ninguna empresa lo había contactado por la naturaleza de su negocio, el pasado 25 de junio, Wilmer recibió una carta del bufete de abogados Baker McKenzie, en representación de Apple Inc.

En esta carta se expresa, «el derecho exclusivo de utilizar las marcas, de permitir a sus licenciatarios y revendedores autorizados a utilizarlas, y de impedir que otros las utilicen sin su consentimiento».

Como consecuencia los infractores de estas cláusulas según Apple, podrían pagar de 4 a 8 años de prisión. Además se sumaría una penalidad económica de acuerdo al artículo 306 del Código Penal.

Parte de la respuesta de Wilmer a Apple fue, «Si ustedes (Apple) no le ofrecen al cliente una solución ni por garantía, ni fuera de ella, pues ese es mi negocio, y no voy a dejar de hacerlo, porque no hay ninguna ley en Colombia que le prohíbe al usuario llevar su teléfono a un tercero y que tampoco prohíbe a un tercero reparar cierta marca».

