Noches de agosto cerraron con una»Superluna Azul»

Washington, DC.- La segunda Luna Llena de agosto, mejor conodida como la «Superluna Azul», se vio un 14% más grandes y un 10% más brillante, cerró los eventos astronómicos del mes con bellas imágenes del satélite natural, que no se repetirá hasta 2037, según NASA.

No obstante, la próxima Luna «Azul» se experimentará en 2026, pese a que no será una Superluna. Esto porque la Tierra y la Luna no coincidirán en su punto más cercano.

El particular fenómeno se pudo apreciar a simple vista, la noche del 30 y 31 de agosto. En este sentido, la Superluna se pudo ver en lugares poco iluminados y donde la luz de la Luna ha sido bastante intensa.

Eventos astronómicos de agosto cierran con broche de oro con la «Superluna azul»

El momento cumbre de mayor proximidad, por tanto mayor visibilidad fue a las 3:35 horas. Sin duda que el uso de prismáticos facilito observar los cráteres y las sombras de la Luna.

Hay que recordar que la segunda llena de agosto, debe su nombre de «SuperLuna» no a su color. Fue nombrada así por ser la segunda Luna llena en el mismo mes.

Algunas cuentas de redes sociales registraron este fenómeno de la siguiente manera:

#30Ago #SuperLunaAzul

¡Ojos al cielo! Así se ve la súper luna azul en algunos países del mundo. Este 30 de agosto estará más cerca de la Tierra y elevará la marea. pic.twitter.com/KWrS6z0TXb

Se le conoce así porque la #Luna tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra, razón… — Reporte Ya (@ReporteYa) August 30, 2023

#SUPERLUNAAZUL 🌕En la tarde Asuncena ya se puede apreciar el fenómeno astronómico en el que se ve a la luna llena muy grande. Es que la Luna orbita en su punto más cercano a la Tierra (el perigeo) y está en su fase llena. 📸Eduardo Velázquez #TodoEstáEnLN pic.twitter.com/96iAUts3UP — Diario La Nación (@LaNacionPy) August 30, 2023

#31Ago #SuperLunaAzul

"La superluna azul y la tiranía del click: es hora ya de quitarse el polvo de las viejas creencias astrológicas de encima y disfrutar del espectáculo de la Luna: una simple luna llena". Por @villavrr pic.twitter.com/GIf99wJu0F – @el_pais — Reporte Ya (@ReporteYa) August 31, 2023

