Nave rusa Luna-25 entró en la órbita lunar en busca de agua congelada

Moscú, Rusia.- La nave espacial Luna-25 rusa entró en la órbita del satélite natural el miércoles 16 de agosto, según la Corporación Espacial Estatal, Roskosmos, lo que se considera un gran paso para Rusia en la carrera por ser el primero en aterrizar en el Polo Sur de La Luna, en una misión que busca agua congelada.

La nave espacial rusa dará la vuelta a La Luna durante unos cinco días. Posteriormente cambiará de rumbo para aterrizar suavemente en el Polo Sur lunar. Esta maniobra está programada para el lunes 21 de agosto.

Por su parte, Chandrayaan-3 de la India entró en la órbita de La Luna a inicios de agosto de 2023. Esto ocurrió antes de aterrizar de manera planeada en el Polo Sur de La Luna para finales de agosto de 2023.

Considerando que el Luna-25 cuenta con el tamaño de un automóvil pequeño, tiene como objetivo principal operar durante 12 meses en el Polo Sur. Aquí los científicos de la NASA y otras agencias espaciales supuestamente han detectado rastros de agua congelada dentro de los cráteres.

