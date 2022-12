NASA lanza primer satélite mundial del estudio del agua

Los Ángeles, CA.- Un cohete de SpaceX bajo contrato de la NASA y equipado con un satélite estadounidense-francés diseñado para hacer el primer estudio mundial del agua superficial de la Tierra partiría este viernes, con la finalidad de encontrar respuestas sobre la mecánica y consecuencias del cambio climático.

El cohete Falcon 9, que es propiedad y es operado por la compañía de lanzamiento comercial de Elon Musk, estaba programado para despegar a las 3:46 am PST (11:46 GMT), desde la Base de la Fuerza Espacial de EE. UU., en Los Ángeles.

Ver más: Cápsula de Orion de la misión Artemis I, muy cerca de la Luna

La carga útil del cohete, el satélite Surface Water and Ocean Topography (SWOT), posee tecnología avanzada de radar de microondas. Este tiene la capacidad de recopilar mediciones de alta definición de océanos, ríos, lagos y embalses en más del 90% del planeta.

De este modo, los datos recogidos a partir de los barridos de radar del planeta, dos veces por día y cada 21 días, permitirán mejorar los modelos de circulación oceánica. Además se podrán reforzar los pronósticos meteorológicos y climáticos para optimizar la gestión de los escasos suministros de agua dulce en las regiones golpeadas por la sequía.

Congrats to the SWOT team! 💫 🌎 SWOT lifted off today at 3:46am PT atop a @SpaceX rocket from Vandenberg Space Force Base. Led by @NASA and @CNES , this mission will provide high-definition data on the salt- and fresh water on Earth’s surface. https://t.co/NyHFKywdWQ pic.twitter.com/JUB7QAb4JA

SWOT es una de las 15 misiones enumeradas por el Consejo Nacional de Investigación como proyectos de la NASA. La misma tiene casi 20 años de desarrollo por la NASA donde se suman importantes contribuciones de Canadá y Gran Bretaña.

Ver más: La ESA confirmó el primer «parastronauta» del mundo

Al mismo tiempo, es vital recordar que los componentes del satélite del tamaño de un SUV, fueron fabricados en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA cerca de Los Ángeles y la Centre National d’Études Spatiales (CNES).

A lot of eyes on Earth!

With the launch of SWOT, JPL now has 15 Earth science missions currently operating. Hear from our director, Laurie Leshin, about how we're focused on our home planet and daring mighty things together. Go SWOT! #TrackingWorldWater pic.twitter.com/RBpXlTLOM7

— NASA JPL (@NASAJPL) December 16, 2022