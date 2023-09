Misión lunar exitosa de la India: el Rover Pragyan en stand by

Nueva Delhi, India.- La India apagó su vehículo lunar, Rover Pragyan que es la primera nave en estar en el Polo Sur lunar, luego de completar su misión de 15 días haciendo algunos experimentos.

El Rover Pragyan, de la nave espacial Chandrayaan-3 estaba, «en modo de suspensión”. No obstante, las baterías cargadas y el receptor encendido según la Indian Space Research Organisation (ISRO) en una publicación de X (Twitter).

En la publicación de X, la agencia espacial de la India precisó, «¡Esperamos un despertar exitoso para otra serie de tareas!». Además explicó, «De lo contrario, permanecerá allí para siempre como embajador lunar de la India».

Con este logro, la India se unió a la selecta lista de países como Estados Unidos, China y la antigua Unión Soviética, en aterrizar en la Luna. Además, llegó mucho más allá al aterrizar en el Polo Sur lunar, poco después de que el Luna-25 de Rusia se estrellara con un intento similar.

Chandrayaan-3 Mission:

🇮🇳Vikram soft-landed on 🌖, again!

Vikram Lander exceeded its mission objectives. It successfully underwent a hop experiment.

On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 cm as expected and landed safely at a distance of 30 – 40 cm away.… pic.twitter.com/T63t3MVUvI

— ISRO (@isro) September 4, 2023